В Украину едут главы МИД Германии и Франции

В четверг, 30 мая, Украину с совместным визитом посетят главы МИД Германии Хайко Маас и Франции Ле Дриан. Об этом Укринформу сообщил заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко, проводящий ряд рабочих встреч в Берлине в понедельник.
«Тридцатого числа у нас будут два министра иностранных дел — Франции и Германии — с общим визитом», — сказал Пристайко.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник также подтвердил, что готовится визит главы немецкого внешнеполитического ведомства.
«Чрезвычайно важно и символично, что уже на десятый день после инаугурации президента Владимира Зеленского член Федерального правительства, министр иностранных дел Германии Хайко Маас осуществит визит в Киев. Мы рассматриваем его как знак мощной политической поддержки Украины со стороны нашего стратегического партнера», — сказал дипломат.
Как стало известно из дипломатических источников, планируются встречи иностранных гостей с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, а также рассматривается возможность встречи с президентом Владимиром Зеленским.
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