Украина введет новые санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении расширить санкции против России. В ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины он заявил, что проект соответствующего документа уже подготовлен и внесен в СНБО.
По словам Порошенко, санкции предлагается ввести в отношении лиц, причастных к незаконному проведению выборов на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также за агрессию против Украины в Черном море.
«Мы должны ввести санкции против тех, кто атаковал наши корабли, тех, кто был причастен к незаконным судебным процессам, задержанию, тех, кто отдавал приказы. Мы должны продемонстрировать миру решимость», — заявил Порошенко.
Президент сказал также, что власти видят политическую поддержку происходящего со стороны Государственной думы, а потому санкции планируется ввести также против ряда депутатов от «Единой России» и ЛДПР.
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