Экспресс Киев-Борисполь снова поломался

Из-за сбоя в работе системы управления в субботу утром произошло отклонение от графика движения двух экспрессов на маршруте Киев — Международный аэропорт Борисполь. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

По предварительной информации, причиной задержки стал сбой в работе компьютера управления одного из поездов.

«Техническая остановка одного из экспрессов зафиксирована сегодня в 8 утра на станции Дарница. Он был доставлен на станцию Борисполь-аэропорт экспрессом, следовавшим следующим. В результате один из экспрессов задержался на 48 мин., а другой на 19 мин», — говорится в сообщении.

«Укрзализныця» подчеркнула, что в результате задержки ни один пассажир не опоздал на авиарейс. Сейчас все экспрессы курсируют по графику.

Напомним, 11 декабря министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян признал, что экспресс Киев-Борисполь ломался четыре раза.