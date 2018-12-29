Экспресс Киев-Борисполь снова поломался

Из-за сбоя в работе системы управления в субботу утром произошло отклонение от графика движения двух экспрессов на маршруте Киев — Международный аэропорт Борисполь. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
По предварительной информации, причиной задержки стал сбой в работе компьютера управления одного из поездов.
«Техническая остановка одного из экспрессов зафиксирована сегодня в 8 утра на станции Дарница. Он был доставлен на станцию Борисполь-аэропорт экспрессом, следовавшим следующим. В результате один из экспрессов задержался на 48 мин., а другой на 19 мин», — говорится в сообщении.
«Укрзализныця» подчеркнула, что в результате задержки ни один пассажир не опоздал на авиарейс. Сейчас все экспрессы курсируют по графику.
Напомним, 11 декабря министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян признал, что экспресс Киев-Борисполь ломался четыре раза.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016