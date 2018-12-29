В Пакистане пранкера убили во время розыгрыша

Пакистанского пранкера Рана Зухайра убили во время розыгрыша, сообщает Pakistan Today. По данным СМИ, пранкер пытался напугать посетителей парка в образе призрака, надев простыню на голову, однако во время розыгрыша один из мужчин выстрелил в Зухайра. Блогер умер на месте инцидента.

Полиция задержала двух коллег погибшего из-за возможного подстрекательства убийства своего знакомого.

Три друга вели YouTube-канал с ноября и набрали более 100 тысяч просмотров и более трех тысяч подписчиков. Пранкеры пытались вызвать реакцию незнакомцев передразниваниями и перевоплощениями.