Денисова назвала количество украинцев, содержащихся в тюрьмах РФ за политические взгляды

Более 80 граждан Украины содержатся в российских тюрьмах за свои политические взгляды. Об этом написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
«Каждый год 12 января в Украине отмечается День украинского политзаключенного. К сожалению, вопрос политзаключенных сегодня крайне актуален. Среди современных политических заключенных Олег Сенцов, Станислав Клих, Павел Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Ремзи Меметов, Нури Примов. Всего более 80 граждан Украины содержатся в российских тюрьмах за свои политические взгляды», — отметила она.
По ее словам, российский режим, превзойдя советский тоталитаризм, снова развернул террор против украинского народа. «Он стремится полностью ликвидировать языковую, культурную и национальную идентичность на захваченных территориях нашего государства. Это массово происходит в оккупированном Крыму. Людей похищают, проводят обыски, арестовывают, пытают, инкриминируют вымышленные преступления. Хотя, на самом деле, политзаключенными в России украинцы могут стать только за свою гражданскую позицию », - подчеркнула омбудсмен.
Она также обратила внимание на слова политзаключенного Владимира Балуха, который на организованном над ним судилище сказал: «Каждый сам выбирает цену за любовь к Родине».
«Я убеждена, что именно любовь к Родине поможет украинским политзаключенным выдержать все пытки и победить. Не сломались Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз. Они на свободе. В свою очередь, буду прилагать максимум усилий для освобождения всех наших соотечественников», — подчеркнула Денисова.
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