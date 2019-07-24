Денисова заявила о существовании договоренностей об освобождении украинских моряков

Украина и Россия достигли договоренности о возвращении из РФ 24-х военнопленных украинских моряков. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает «Громадське».

«Уже достигнута договоренность, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», — сказала Денисова в Счастье, при передаче украинских узников из оккупированной Луганской области.

В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал изданию, что ему не известно о такой договоренности.

«Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике — я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил», — сказал адвокат.

По словам Полозова, с 23 июля российское следствие над пленными моряками закончилось и морякам и их защите предоставили доступ к материалам уголовного дела в РФ для ознакомления.