Москалькова насчитала 50 удерживаемых в Украине россиян

Пятьдесят россиян сейчас удерживаются на территории Украины, в том числе в местах лишения свободы. Об этом в понедельник сообщила в Киеве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«За год, с момента обмена списками, по которым мы работаем, произошли изменения. Мы сегодня предварительную работу по этим спискам провели, — сказала она на совместном брифинге по итогам встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. — В этом списке 50 граждан России, из них 27 человек находятся в местах лишения свободы».

В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова ожидает, что во вторник, 16 июля, ей удастся обменяться списками удерживаемых в заключении граждан Украины и России со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, после чего стороны смогут перейти к верификации.

«Завтра, я надеюсь, при нашей встрече мы обменяемся списками наших граждан на территориях Украины и России, которые находятся в местах лишения свободы. Будем их верифицировать», — сказала Денисова.

Во вторник омбудсмены двух стран проведут встречу в Москве.