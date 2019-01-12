РПЦ не планирует менять церковный календарь

В Русской православной церкви, к которой относится и УПЦ, не планируется переход с юлианского на григорианский календарь, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия-24».
«В настоящее время в Русской православной церкви нет каких-либо планов по изменению церковного календаря», — сказал он.
По словам Илариона, такой переход потребовал бы поменять весь строй литургической жизни, как это было сделано в других православных церквах. «А наш церковный народ такого нововведния не примет», — считает митрополит.
Митрополит Иларион отметил, что вопрос календаря не догматический, он касается обрядовой стороны жизни Церкви. По его словам, даты праздников в РПЦ были выбраны «достаточно условно», так как доподлинно неизвестно, в какой точно день календарного года родился Иисус Христос. Они выбраны для того, чтобы «даты праздников из жизни Христа, из жизни Церкви ежегодно вспоминались в церковном календаре», пояснил Иларион.
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