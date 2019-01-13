США расширяют свою авиабазу в Катаре

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает расширение американской авиабазы Эль-Удейд на территории страны. Об этом сообщает ABC.
Помпео заявил, что на авиабазе размещены 13 тыс. американских военнослужащих и военных коалиции. «На первом этапе она послужила площадкой для борьбы с ИГИЛ для нашей коалиции», — указал Помпео. Он также выразил благодарность за поддержку, которую оказывает Катар базе.
В июне Минобороны Катара сообщило, что страна потратит $1,8 млрд на модернизацию американской авиабазы. Указывалось, что будет расширена инфраструктура базы, в частности будут построены новые жилые помещения для более чем 200 офицеров и их семей.
По данным Washington Post, США переместили свой центр проведения воздушных операций в 2003 году, после того, как Саудовская Аравия не разрешила Вашингтону использовать свою авиабазу для нападения на Ирак.
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