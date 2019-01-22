Помпео рассчитывает, что Россия изменит свое отношение к Украине

США и Россия не обречены на то, чтобы быть противниками и соперничать, как это было в годы холодной войны. С таким заявлением госсекретарь США Майкл Помпео выступил во вторник по телемосту перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы не обречены на то, чтобы быть антагонистами. Мы можем добиться большего. Дело не обстоит таким образом, что мы обречены на соперничество в духе холодной войны», — прокомментировал Помпео перспективы развития российско-американских отношений.

США рассчитывают, что Россия поменяет внешнеполитический курс, в том числе в отношении Украины, сообщил Майкл Помпео.