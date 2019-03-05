США рассчитывают возобновить переговоры с Северной Кореей

Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил в понедельник, что через несколько недель может пройти очередной раунд переговоров США — КНДР на рабочем уровне в Пхеньяне. Глава Госдепартамента рассказал об этом на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли в штате Айова. Его выступление транслировало американское внешнеполитическое ведомство.
«Я надеюсь, что мы вернемся к очередному раунду переговоров, что моя команда будет в Пхеньяне в ближайшие пару недель. Я продолжаю работать, чтобы найти сферы, в которых у нас есть общие интересы», — отметил Помпео.
Сразу после закончившегося досрочно на прошлой неделе саммита США-КНДР Помпео выразил надежду, что обе стороны снова встретятся в предстоящие недели. При этом он отметил, что дата следующей встречи, которая может пройти при участии спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна и его команды, еще не определена. По словам госсекретаря, «обеим сторонам может потребоваться немного времени, чтобы перестроиться». Он также подчеркнул, что у Вашингтона и Пхеньяна есть «общее понимание» по денуклеаризации Корейского полуострова, но предстоит «еще очень много работы».
В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По его итогам сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.
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