США приостанавливают участие в ракетном договоре, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США приостанавливают участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) со 2 февраля. Об этом сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на AFP.

«Соединенные Штаты приостановят выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, начиная со 2 февраля», — заявил он.

Помпео обвинил Россию в существенном нарушении Договора о РСМД, что подрывает возможность Москвы и Вашингтона улучшить отношения. США требуют от России уничтожения крылатой ракеты наземного базирования, которая нарушает ДРСМД.

Ранее заместитель государственного секретаря США Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты Америки планируют выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Такое решение было принято после провальных переговоров между заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон.

После этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал намерения США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности и заявил, что «игра уже отыгранная».