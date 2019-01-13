Эрдоган заявил о планах Турции производить собственные военные самолеты

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерениях республики приступить к производству собственных военных самолетов. Об этом турецкий лидер сообщил в воскресенье в ходе выступления в провинции Сакарья на северо-западе страны.
«После создания собственных танков и беспилотных летательных аппаратов мы также будем производить собственные самолеты», — приводит слова президента агентство İhlas.
По словам Эрдогана, «Турция должна быть сильной не только в области экономики, политики и дипломатии, но и в оборонной сфере».
В феврале 2018 года президент Турции рассказал о намерениях производить беспилотные танки, в начале июля 2017 года он также заявил о планах Анкары построить собственный авианосец. По его словам, «республика должна стать одним из лидеров в мировом кораблестроении, а авианесущий крейсер не является далекой мечтой». Эрдоган также заявил, что «Турция должна обрести независимость от иностранных компаний в военной индустрии к 2023 году».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016