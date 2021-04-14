Эрдоган не собирается распространять на канал «Стамбул» действие конвенции Монтрё

На проектируемый канал «Стамбул» не будет распространяться конвенция Монтрё о режиме проливов. Об этом заявил в среду в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.
«У канала „Стамбул“ нет никакой связи с конвенцией Монтрё. Этот канал для нас станет достижением, поможет разгрузить пролив Босфор», — цитируют президента местные СМИ.
Конвенция Монтрё в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. При этом она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.
Кроме того, в мирное время конвенция дает право свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.
Впервые идею строительства канала «Стамбул» паралельного Босфору Эрдоган упомянул в 2011 году. Тогда он заявлял, что судоходство в Босфоре может быть сокращено или прекращено вовсе, что противоречит конвенции Монтрё.
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