Турция выступает за переговоры между РФ и Украиной

В Анкаре полагают, что РФ и Украине ради безопасности региона нужно как можно скорее урегулировать свои разногласия за столом переговоров, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Анкара выступает за скорейшее мирное разрешение разногласий между Россией и Украиной путем переговоров ради мира и безопасности в регионе», — приводит слова президента агентство «Анадолу».

Президент Турции также заявил, что выступает против нарастания напряжения в Черноморском регионе, и подтвердил поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины и инициативы «Крымской платформы».

Об этом ранее сообщила пресс-служба президента Турции.

«Наша первоочередная цель — чтобы Черное море оставалось морем мира, спокойствия и сотрудничества. Мы не хотим нарастания напряжения в нашем регионе под любым предлогом. В этом контексте я обменялся мнениями с моим другом (Владимиром Зеленским) по поводу текущей ситуации на востоке Украины. Мы верим, что нынешний кризис можно решить мирным дипломатическим путем на основе принципов территориальной целостности Украины и международного права», — заявил Эрдоган.

Он сказал, что Турция готова оказать любую поддержку для того, чтобы снизить напряжение, что начало нарастать в последнее время, и продолжить поддержание «режима тишины» и урегулирование конфликта через диалог на основе Минских договоренностей, добавив, что Турция последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма.

Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает «Крымскую платформу» и добавил, что страна считает своим долгом улучшить положение крымских татар, которые вынуждены были покинуть родину.

Президенты Турции и Украины встретились накануне, 10 апреля.