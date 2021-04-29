Le Figaro: Москву раздражает турецко-украинское танго

Одновременно с выводом войск, сосредоточенных у границы с Украиной и в Крыму, Россия усиливает контроль на Черном море, которое она разделяет, в частности, с Киевом и Анкарой. Москва объявила о намерении закрыть доступ к этому морю в сторону Керченского пролива до октября 2021 года. Причина — военные учения. Россия также приостановила полеты в Турцию на полтора месяца официально из-за covid-19.

Первая мера особенно тревожит Украину, которая считает свое право на передвижение ограниченным и обеспокоена демонстрацией российской мощи в Черном море. Вторая мера наказывает Турцию, доход которой отчасти зависит от российских путешественников, которые весной приезжают толпами. Обе меры являются предупреждением украинскому противнику и непредвиденному союзнику Турции, недавнее сближение которых вряд ли устраивает Владимира Путина. О мерах было объявлено спустя несколько часов после визита Владимира Зеленского к своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в середине апреля.

В Стамбул президент Зеленский отправился с целью укрепить турецко-украинское военное сотрудничество и приобрести для своей армии, уступающей вооруженным силам России, новые беспилотники. Прошлой осенью турецкие беспилотники нанесли тяжелые удары по армянским войскам в Нагорном Карабахе, все это помнят. А недавняя мобилизация российских войск вблизи украинской границы вызвала опасения в Украине, которая уже отрезана от Крыма и частично от Донбасса, перед новыми боевыми действиями.

Но поддержка Анкарой киевских властей также носит политический характер. С марта 2014 года Украина нашла верного союзника в лице Турции, которая никогда не признавала аннексию Крыма Россией. После встречи с Зеленским, президент Эрдоган поддержал «территориальную целостность и суверенитет Украины» и призвал «положить конец оккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей». Он также подтвердил свою поддержку кандидатуры Украины в НАТО, что является табу для Путина. «Украинцев беспокоит растущее безразличие международного сообщества по поводу аннексии Крыма. Они соглашаются на любую поддержку там, где ее находят. И в отличие от своего предшественника, Зеленский не доверяет европейцам, которых считает ненадежными», — прокомментировал один дипломат.

Рычаг влияния

С турецкой стороны сближение усилилось после российской аннексии вокруг крымских татар, которые налаживают естественную связь Украины с Турцией. Однако преимущества сближения с Киевом выходят далеко за рамки этого символического для Анкары предлога. Оказывая поддержку Украине, Эрдоган приобретает дополнительные рычаги воздействия на Владимира Путина. Два президента, которые контролируют соотношение сил, являются случайными партнерами. Они союзники против Запада, противники на фронтах в Ливии и Сирии, соперники в Нагорном Карабахе.

В 2015 году, когда российский самолет был сбит двумя турецкими истребителями на турецко-сирийской границе, неверных действий удалось избежать. С тех пор Россия и Турция объединили усилия в вопросах, в которых их властные интересы пересекаются. Но, поддерживая Украину, у президента Эрдогана есть еще один скрытый мотив: он хочет обелить свою репутацию перед союзниками по НАТО, которые осуждают его за то, что он купил российскую систему противоракетной обороны С-400, несовместимую с обороной альянса, и за то, что не обеспечил надежные фронты на Ближнем Востоке и в восточном Средиземноморье.

Отметив, таким образом, с Украиной ее западную привязку и, следовательно, дистанцию по отношению к Москве, президент Турции, возможно, также надеется вместе со своими союзниками выторговать ужесточение их политики в отношении Рабочей партии Курдистана, против которой он борется много лет. Некоторые считают, что он, возможно, даже получит зеленый свет от Вашингтона на покупку ракет Patriot. Россия, как мы видели, вряд ли оценила этот танец влюбленных. Ни одна страна в мире не должна «подпитывать милитаристские тенденции Украины», — предупредил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Москва опасается, что турецкие беспилотники будут использованы против поддерживаемых ею пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Не слишком ли близок политический подход Эрдогана к красной линии Владимира Путина, особенно в отношении НАТО?

Следующий этап этой трехсторонней геополитической игры может произойти однажды в Черном море. «Безопасность Черного моря является фундаментальным вопросом как для украинцев, так и для турок. Растущее военно-морское присутствие России беспокоит как Киев, так и Стамбул», — отметил дипломатический источник. Украину, потому что она будет еще более уязвима для российских империалистических амбиций. А Турцию, потому что она стремится противостоять российскому экспансионизму в Черном море. Ситуация в этом стратегическом замке — дополнительный аргумент в пользу сближения Турции и Украины. При этом в Киеве никто не строит иллюзий. «Мы не доверяем туркам. Мы знаем, что они могут кинуть нас, не моргнув глазом, в пользу отношений с Москвой. Но когда перед вами Владимир Путин, а Европа движется со скоростью улитки, вы должны выбрать наименьшее из зол. Потому что нам позарез нужны союзники», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

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