Пашинян снова официально стал премьер-министром Армении

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.

«Руководствуясь 149-й статьей конституции Армении, назначить Никола Пашиняна премьер-министром республики», — говорится в указе президента.

Согласно основному закону Армении, та политическая сила, которая составила абсолютное парламентское большинство, выдвигает кандидата на пост премьер-министра, который назначается автоматически, указом главы государства.