Bitcoin потерял 12% за неделю

Утром 14 января среднерыночная цена Bitcoin снизилась до отметки в $3544, после чего начала постепенно подниматься. Сейчас криптовалюта стоит $3592, за прошедшую неделю она подешевела на 12%: 7 января монета торговалась на уровне в $4060.

Напомним, что за прошлый год криптовалюта потеряла примерно 80% стоимости.