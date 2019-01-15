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Как повлияет замедление роста Китая на экономику Украины

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
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Как повлияет замедление роста Китая на экономику Украины

В ноябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин на деловом саммите АТЭС сказал — «История доказала, что конфронтация, независимо от того, холодная это война, горячая или торговая война, победителей в ней не будет» (то же самое по поводу торговых войн говорил в сентябре президент Турции Р. Эрдоган). А о чем свидетельствует новейшая практика торговых войн?

Например, президент США Дональд Трамп провозгласил задачу по исправлению торгового баланса США одним из приоритетов своей экономической политики. С этой целью США начали торговые войны с Китаем. Но до сих пор результаты торговой войны с КНР для США не блестящие — если в 2017 году среднемесячный дефицит США торговли с Китаем составлял 31 млрд. долларов, то в октябре 2018 года уже 37,5 млрд. долларов (похожая ситуация с торговым сальдо в США с Мексикой, против которой Штаты тоже развязали торговую войну). Получается, что тарифная война если и дала результат, то пока обратный желаемому Трампом?

Есть правдоподобное объяснение: рост дефицита торгового баланса США с КНР вызван тем, что импортеры в ответ на уже введенные тарифы и пошлины и особенно на те, которые вскоре будут введены, ударными темпами начали завозить из Китая товары на склад, в расчете на то, что скоро все подорожает (из-за пошлин). Летом завозили в ожидании тарифов, потом импортировали после первой волны тарифов, далее появился тариф в 10% на половину всего импорта из КНР и американские компании вновь активизировали закупки, поскольку и этот тариф планировали повысить.

7-9 января состоялся очередной раунд американо-китайских экономических переговоров — на уровне заместителей глав торговых ведомств. Возможно, эти переговоры дадут результат, — как сообщают источники Bloomberg, Дональд Трамп намерен заключить торговое соглашение с Китаем, чтобы нормализовать состояние американских рынков (индекс S&P 500 упал примерно на 8% с тех пор, как Трамп и Си Цзиньпин обсудили ситуацию во взаимной торговли на декабрьском саммите G20 в Аргентине)

В экономике Китая ситуация не лучше. Но, похоже, причины не только в торговой войне с США.

Компания Apple опубликовала 2 января письмо для акционеров. В нем пересмотрены ожидаемые доходы за I квартал 2019 в связи с замедлением экономического роста в Китае (эта страна — важный рынок для продаж iPhone, Mac и iPad). А через неделю стало известно, что в 2018 году в Китае продано на 6% меньше автомобилей, чем в 2017 году. Уменьшение продаж авто в КНР зафиксировано впервые за 20 лет.

Представители Китайской ассоциации автопроизводителей дали понять, что падение продаж произошло из-за замедления темпов экономического роста в стране и по «международных причинам», имея в виду торговую войну между США и КНР. Заметьте, торможение экономического роста поставлено на первое место!

Торговая политика США и другое внешнее влияние не должны слишком сильно влиять на внутренние китайские расходы, здесь глубинная суть проблемы может заключаться в постепенном исчерпании нынешней экономической модели Китая.

Экономические показатели КНР в 2018 году не столь впечатляющие, как раньше. Согласно официальной статистике, темпы роста ВВП по итогам третьего квартала составили 6,7%, что является самым низким уровнем с момента мирового экономического кризиса 2008 года. Если согласиться с мнением о том, что китайская экономическая статистика подвержена политического влияния, можно предположить — реальная ситуация, вероятно, еще сложнее. К тому же, в прошлом году было отмечено рекордное падение китайского фондового рынка — впервые с 2002 года капитализация компаний КНР упала на 2,4 трлн. долларов. «Переоценка ценностей» (имеются в виду эффективность экономической модели страны), как это часто бывает, находит отражение на фондовом рынке. И нынешнее падение китайского рынка ценных бумаг, пусть оно и рекордное, стоит в цепочке событий — первое резкое снижение индексов было в конце лета 2015 года, второе в январе-феврале 2016 года.

В начале января ставка 10-летних гособлигаций Китая опустилась до минимального за последние два года уровня. Это признак ожидания участниками рынка дальнейших мер монетарных властей по ослаблению денежно-кредитной политики в целях борьбы с замедлением экономического роста. В этой же логике лежит решение Народного банка Китая снизить нормативы резервных требований для банков (такое снижение происходит в пятый раз подряд).

Бывший главный экономист МВФ Р.Раджан в книге «Линии излома» рассматривает историю аналогичного торможения экономик Японии и Южной Кореи. Раджан убедительно показывает — если динамическая экспортно-ориентированная экономика не успевает вовремя развернуться в сторону внутреннего спроса, ее ждут серьезные проблемы. И, кстати, в истории замедления темпов роста ВВП Японии и Южной Кореи торговые войны тоже прикрывали более серьезные проблемы.

Допускаю, что Китай фундаментально исчерпал модель роста экономики, которая приносила ему умопомрачительные результаты — восстановительный экономический рост закончился (при этом появились «плохие долги» в банковском секторе), инвестиционный спрос, который привел к построению избыточной инфраструктуры, постепенно движется к исчерпанию. Нужно добавить к этому инсорсинг производства из КНР в США. Понимание всего этого властью «Поднебесной» приводит к тому, что Китай хочет стать технологической державой с эндогенными инновациями. Не возьмусь предсказать, ждет ли Китай успех на этом поприще. Однако, переходный период будет непростым, он будет сопровождаться дальнейшим постепенным торможением китайской экономики.

Вот здесь и возникнут проблемы у всех периферийных стран, к которым относится и Украина, развитие которых было опосредовано развитием экономики Китая. Если они не будут готовы к такому развороту событий, эти страны ждет дальнейшая примитивизация национальной промышленности за счет прекращения деятельности предприятий, что приведет к бюджетным проблемам и росту безработицы.

Для сглаживания экономических проблем и недопущения социальной дестабилизации Китай наверняка примет меры по стимулированию внутреннего производства, в том числе сельскохозяйственного. И тогда экспорт кукурузы в Китай, результатами которого в 2017 и 2018 годах так гордились украинские аграрии, рискует серьезно сократиться. Скорее всего, аналогичная ситуация будет и по экспорту украинской пшеницы и ячменя в КНР, а также подсолнечного масла и продукции птицеводства. Нужно ли вообще Китаю будет столько той же кукурузы в будущем? Не произойдет ли падение цен в мировом сельском хозяйстве так же, как раньше оно произошло в производстве продукции из черных металлов?

Более того, первые результаты американо-китайских переговоров, о которых я писал выше, такие — чтобы урегулировать торговый спор и избежать введения дополнительных пошлин, которые могут коснуться всего китайского экспорта в Штаты, представители Китая пообещали «существенно увеличить» закупки американских товаров. Речь идет о промышленной и, внимание, сельскохозяйственной и минеральной продукции (об этом сообщила по итогам в Пекине канцелярия торгового представителя США Р. Лайтхайзера).

За январь-сентябрь 2018 Украина экспортировала в КНР товаров на 1,32 млрд. долларов. Основу товарного экспорта из Украины в Китай составляет агросектор, на который приходится более половины всего объема. Минеральные продукты (в основном продукция с низкой долей добавленной стоимости — руды, шлак) занимают одну треть, машины и оборудование — 10%, древесина — 4%. Очевидно, нам нужно готовиться к вытеснению украинской продукции с китайского рынка местными и американскими товарами.

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Похоже, нас ждут еще более сложные времена. Нужно отойти от победных реляций о миллионах тонн ячменя или кукурузы, проданных в Китай. Пора четко осознать — в новейшей истории не было государств, экономическая мощь которых сохранялась длительное время и при этом базировалась на сельском хозяйстве. В нынешних условиях активная промышленная политика — ключевое средство сохранения государства на экономической и политической картах мира. Это касается всех государств, Украина — не исключение.

Китай, Богдан Данилишин
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как повлияет замедление роста Китая на экономику Украины

Нужно отойти от победных реляций о миллионах тонн ячменя или кукурузы, проданных в Китай. Пора четко осознать - в новейшей истории не было государств, экономическая мощь которых сохранялась длительное время и при этом базировалась на сельском хозяйстве. В нынешних условиях активная промышленная политика - ключевое средство сохранения государства на экономической и политической картах мира. Это касается всех государств, Украина - не исключение.
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публицист

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управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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Я не уверен, что нам нужен экономический рост любой ценой, если мы утрачиваем при этом способность капитализма к имманетному развитию. При социализме тоже был рост и чем закончилось? Есть рост Израиля, а есть рост Китая. Израиль растет за счет производств с высокой добавленной стоимость, а Китай пока растет за счет инвестиций и производства по сборке от американских разработчиков. Американские разработчики зарабатывают 30-50% прибыли, а Китай – 5-10%.
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