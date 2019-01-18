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Лукашенко не против общей валюты с Россией, но против российского рубля

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Лукашенко не против общей валюты с Россией, но против российского рубля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против создания в Союзном государстве единой валюты, однако, по его мнению, ей не должна быть российская валюта. Об этом он заявил в пятницу на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы.

«Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо, на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход», — приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

По его словам, белорусские власти готовы пойти и на унификацию налоговой и таможенной политики. «Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен, то же сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы — большие, вы — малые, давайте делайте так, как у нас», — сказал глава государства.

По его словам, белорусские власти не против союза двух стран. «Объединение — пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса», — сказал Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что белорусы не против быть в любом союзе, но при этом оставаться в суверенной и независимой стране.

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«Мы должны защитить свой суверенитет и независимость. Мы не против россиян, поляков, литовцев, — сказал он. — Мы хотим быть в любом союзе, но жить в своей собственной квартире, у нас эта квартира есть».

По его словам, какие бы не были соседи, их не выбирают, с ними белорусы «будут строить добрые, теплые, взаимовыгодные отношения».

Александр Лукашенко, российский рубль, Союзное государство
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