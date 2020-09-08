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Лукашенко готов продолжать интеграцию с Россией

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Лукашенко готов продолжать интеграцию с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграцию с Россией, но для этого необходимо, чтобы все проекты и институты Союзного государства реально заработали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который в составе группы российских журналистов во вторник взял интервью у Лукашенко.

«Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты», — приводит Бабаян слова Лукашенко.

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Еще 8 декабря 1999 года в Москве президентами России и Беларуси Борисом Ельциным и Александром Лукашенко был подписан Договор о создании Союзного государства. Он вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. Процесс создания Союзного государства предполагает формирование единого экономического пространства, единой валюты, общего бюджета, проведение согласованной внешней и социальной политики.

Александр Лукашенко, Союзное государство
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