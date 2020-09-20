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Тихановская отрицает наличия планов выйти из союза с Россией

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Тихановская отрицает наличия планов выйти из союза с Россией

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью РБК сказала, что в ее программе нет положений о выходе Белоруссии из союза с Россией.

«Вы меня сейчас поставили в тупиковое положение, потому что не могло с нашего сайта, который был создан для Светланы Тихановской и для ее предвыборной кампании, вести на такие ссылки — я такого не могла согласовать, и не слышала. Я в первый раз об этих предложениях услышала от чиновников, которые пропагандировали эту чушь. Такого быть не могло. Потому что у меня в программе три пункта. И если где-то что-то когда-то и появилось, то это не имеет ко мне вообще никакого отношения», — сказала она в интервью РБК.

«Вы такие заявления от меня где-то читали, видели? — добавила Тихановская. –То, о чем говорил господин Лукашенко — это его фантазии. Никто никогда этого не озвучивал, никто никогда этого не предполагал».

18 августа Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности страны заявил, что в программе штаба белорусской оппозиции предусмотрены первоочередные меры до 2021 года и долгосрочные — до 2030 года, в частности выход из Союзного государства, Евразийского экономического союза и ОДКБ, запрет на вещание российских телеканалов и ползучий запрет на русский язык.

В программе Светланы Тихановской, опубликованной на ее сайте, не упоминаются ОДКБ, ЕАЭС и русский язык. Однако в ранней версии сайта были даны ссылки на другой ресурс — с предложениями из так называемого «Реанимационного пакета реформ для Беларуси». В архивной копии белорусской версии этого сайта сохранился раздел, посвященный национальной безопасности (переключателя языка на сайте при этом нет), в котором указывалось на необходимость выйти из интеграционных объединений с Россией.

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На вопрос, поддерживает ли она предложения, содержащиеся в реанимационном пакете, касающиеся дерусификации и выхода Белоруссии из союзов с Россией, Тихановская ответила, что не может никак их комментировать. «Потому что такие вопросы должны решаться с участием белорусского народа. Есть много вопросов, в которые включено мнение людей, и, если когда-то такие вопросы встанут у нового президента республики Беларусь, то люди проголосуют, люди выскажут свое мнение, и только с учетом этих мнений будут приниматься какие-то решения», — сказала она.

 

Союзное государство, отношения с Россией, Светлана Тихановская
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