Кличко искупался в проруби вместе с мэрами трех десятков городов

Мэр Киева Виталий Кличко на Крещение искупался в реке Днепр в столичном парке «Наталка». Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, вместе с ним нырнули более 30 мэров украинских городов, которым Кличко предложил присоединиться. А также — главы столичных районов, заместители председателя КГГА, народные депутаты. Купались в «Наталке» и многие жители Оболонского района.

«Я очень рад, что многие мэры из разных городов Украины на Крещение приехали в Киев, присоединились, мы все вместе нырнули в прорубь в Днепр, — сказал Кличко. Я убежден: здоровые и сильные мэры — сильная Украина!», — отметил Кличко.

Мэр поздравил всех с праздником, фотографировался с киевлянами, а для мэров провел небольшую экскурсию по парку «Наталка».