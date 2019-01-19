Кличко искупался в проруби вместе с мэрами трех десятков городов

Мэр Киева Виталий Кличко на Крещение искупался в реке Днепр в столичном парке «Наталка». Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, вместе с ним нырнули более 30 мэров украинских городов, которым Кличко предложил присоединиться. А также — главы столичных районов, заместители председателя КГГА, народные депутаты. Купались в «Наталке» и многие жители Оболонского района.
«Я очень рад, что многие мэры из разных городов Украины на Крещение приехали в Киев, присоединились, мы все вместе нырнули в прорубь в Днепр, — сказал Кличко. Я убежден: здоровые и сильные мэры — сильная Украина!», — отметил Кличко.
Мэр поздравил всех с праздником, фотографировался с киевлянами, а для мэров провел небольшую экскурсию по парку «Наталка».
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