В Украине утратили силу большинство советских ГОСТов

Министерство экономического развития напоминает, что с 1 января 2019 года подавляющее большинство технических стандартов Советского Союза «ГОСТ», разработанных до 1992 года, утратили силу в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Всего должны быть отменены более 12 тысяч советских ГОСТов.
Вместе с этим 1173 советских ГОСТа остаются в силе состоянию на 1 января 2019 года. Такие ГОСТы будут действовать до 1 января 2022 года.
В частности, останутся в силе стандарты, на замену которых сейчас проводится или планируется проведение разработки проектов соответствующих национальных стандартов; стандарты, ссылки на которые есть в нормативно-правовых актах; стандарты Единой системы конструкторской документации; стандарты, разработанные на основе международных стандартов, версии которых актуальны в наше время.
Поскольку продолжение действия советских ГОСТов после 2022 года является невозможным, Минэкономразвития и Национальный орган стандартизации рекомендуют всем заинтересованным сторонам, которые в своей работе используют ГОСТы, «найти альтернативу использованию стандартов Советского Союза, которые фактически являются регуляторными актами уже несуществующего государства и противоречат новшествам, введенным в сфере технического регулирования Украины и обязательствам Украины по реформированию сферы технической стандартизации, предусмотренным Соглашением ВТО и Соглашением об ассоциации с ЕС».
В то же время при необходимости разработки национального стандарта на замену соответствующем советскому ГОСТу любая заинтересованная сторона может выступить заказчиком разработки такого стандарта в соответствии с законом Украины «О стандартизации».
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