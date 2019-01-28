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Академия наук подтвердила перспективность строительства Hyperloop в стране

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Академия наук подтвердила перспективность строительства Hyperloop в стране

Национальная академия наук Украины (НАНУ) подтвердила перспективность внедрения технологии Hyperloop в стране, презентовала шаги, которые станут базисом для реализации проекта, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

В ходе научно-технологического исследования НАНУ внедрения технологии Hyperloop в Украине ученые оценили пассажиропотоки, промышленный потенциал страны.

«Ученые убеждены: производственные мощности, инвестиционные возможности и управленческие преимущества позволят успешно развивать проект Hype.ua. По их оценкам, Hyperloop может не только стать новым самостоятельным видом транспорта, но и побудить развитие сопутствующих отраслей», — отмечает министерство.

По его данным, в работе над проектом Hype.ua будут участвовать Агентство развития Днепра, Платформа развития инноваций, инновационный парк UNIT.City, ГП ПО «Южмаш», «Украинский институт будущего», «Хэмфри Инжиниринг», Каховский завод электросварочного оборудования и госконценр «Укроборонпром».

Как сообщалось, в мае 2018 года Центр транспортных инноваций Hype.ua отобрал Днепр в качестве центра строительства тестовой площадки для Hyperloop, планирует сосредоточиться на разработке технической документации. В начале 2018 года Мининфраструктуры учредило в этом городе Центр транспортных инноваций Hype.ua, который должен создать первую тестовую площадку для Hyperloop.

На веб-сайте министерства 21 февраля 2018 года появился анонс «Hyperloop в Украине» без уточнения подробностей, а на странице в соцсети Facebook министр Владимир Омелян коротко написал: «Really. Inception» (В самом деле. Начало).

Между тем Украина не значится среди стран, которые рассматривались для реализации этого проекта. Ближайшей страной, которая могла бы быть в нем участником, является Польша.

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Hyperloop — проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 гг. американским венчурным капиталистом Илоном Маском. В настоящее время проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies (HTT).

Кроме того, на днях стало известно, что штат Махараштра (Индия) объявил о намерении построить Hyperloop между двумя городами и подписал историческое соглашение с Virgin Hyperloop One. Разработанный маршрут свяжет центральную Пуну, международный аэропорт Нави Мумбаи и Мумбаи.

Первая пассажирская линия высокоскоростной системы Hyperloop от компании HTT, по словам ее главы Дирка Альборна, откроется в 2022 году.

Источник

Мининфраструктуры, НАНУ, Hyperloop
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