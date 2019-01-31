В Украину продолжают не пускать россиян

Пограничники с начала 2019 года не пустили на Украину более 900 россиян, сообщил в четверг помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

«С начала года не пустили более 900 человек», — цитирует Слободяна агентство УНН.

По его словам, в 2019 году 30 тысяч граждан РФ пересекли украинскую границу.

В ноябре 2018 года Украина на месяц в связи с военным положением ввела ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После окончания военного положения Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы с РФ и осуществлять усиленный контроль за россиянами, въезжающими в страну.