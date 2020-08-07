Госпогранслужба не пустила в Украину российскую певицу

Российской певице, выступающей под псевдонимом «Глюкоза», запретили въезд в Украину в связи с незаконным посещением оккупированного Крыма.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, гражданка РФ прибыла в четверг в аэропорт «Борисполь» из Минска с частным визитом.

«Во время оформления пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта „Киев“ выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный РФ Крымский полуостров», — отмечается в сообщении.

За нарушение требований закона Украины россиянке запретили въезд в Украину на три года. «С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь», — отмечено в сообщении.