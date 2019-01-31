У Епифания рассказали, кто приедет на его интронизацию

Церемония интронизации предстоятеля ПЦУ завершит все процедуры, утверждающие автокефалию новой Украинской церкви. На этом акцентировал Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий во время круглого стола «Томос и политика», сообщает Укринформ.

«Интронизация — это внутренняя процедура церкви. И цель интронизации заключается в том, чтобы завершить официально все процедуры, которые утверждают автокефалию Украинской церкви», - сказал Евстратий.

Он убеждал, что присутствие или неприсутствие иностранных представителей не влияет на действие этой процедуры.

По его словам, ПЦУ не ставила целью приглашать представителей поместных церквей, потому что они должны прежде всего ответить на те мирные грамоты, направленные митрополитом Епифанием после его избрания в предстоятели поместных церквей. И в ряде поместных церквей начата процедура рассмотрения этого вопроса.

«Будет официальный представитель Вселенского патриарха — митрополит Эммануил Гальский, будут от Вселенского патриарха — представители монастырей Святой горы Афон. А дальнейший процесс установления отношений с поместными церквями двусторонний. И интронизация никак с этим процессом не связана, кроме того, что это свидетельство для всего православного мира окончательности и необратимости принятых решений об автокефалии. Предстоятель выбран, томос вручен, он интронизирован. Все», — констатировал Евстратий.

Напомним, что церемония интронизации предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, запланированная на 3 февраля, состоится в Софийском соборе в Киеве.