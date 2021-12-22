Украина укрепит границу с РФ противотранспортными рвами

Украинские пограничники укрепят участки границы с Россией в районе Сумской области противотранспортными рвами, сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«В частности, на участке сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами», — говорится в сообщении.

Работами занимается комплексная механизированная инженерная группа. С помощью спецтехники она прокапывает ров и насыпает вал в дополнение к существующим инженерным препятствиям на наиболее угрожающих направлениях.

В Госпогранслужбе отметили, что обычно сезон инженерного обустройства границы заканчивается с наступлением зимы, но в связи с нынешними вызовами безопасности на госгранице ее укрепление продолжается. «Особое внимание уделяется границе со страной-агрессором», — добавили в ведомстве.