Украина укрепит границу с РФ противотранспортными рвами

Украинские пограничники укрепят участки границы с Россией в районе Сумской области противотранспортными рвами, сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
«В частности, на участке сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами», — говорится в сообщении.
Работами занимается комплексная механизированная инженерная группа. С помощью спецтехники она прокапывает ров и насыпает вал в дополнение к существующим инженерным препятствиям на наиболее угрожающих направлениях.
В Госпогранслужбе отметили, что обычно сезон инженерного обустройства границы заканчивается с наступлением зимы, но в связи с нынешними вызовами безопасности на госгранице ее укрепление продолжается. «Особое внимание уделяется границе со страной-агрессором», — добавили в ведомстве.
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