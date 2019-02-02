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Около 17,5 тысяч французов приняли сегодня участие в акциях «желтых жилетов»

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Около 17,5 тысяч французов приняли сегодня участие в акциях «желтых жилетов»

Около 17,5 тыс. человек вышли в середине дня в субботу на улицы Франции на двенадцатую общенациональную акцию протеста «желтых жилетов». Об этом сообщило агентство France Presse (AFP).

Агентство приводит данные МВД, согласно которым порядка 10 тыс. из этого числа протестующих участвуют в акциях в столице. Здесь в районе площади Республики были зафиксированы стычки манифестантов с полицией. Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы против агрессивно настроенных протестующих.

По данным AFP, двое сотрудников полиции пострадали в ходе акции протеста движения «желтых жилетов» в Морле на западе Франции.

Агрессивно настроенные манифестанты попытались напасть на полицейский блокпост рядом со зданием городской префектуры, забрасывая силы правопорядка всем, что попадалось им под руку. Полиция ответила на действия демонстрантов слезоточивым газом. Двое участников протестов были задержаны на месте.

В Морле в манифестации «желтых жилетов» приняли участие несколько сотен человек.

В городе Валанс (центральная часть страны) на улицы вышли 5,4 тыс. человек. Число задержанных там к настоящему времени составило 18 человек.

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Столкновения с полицией также произошли на акции протеста в Париже, где стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы против манифестантов. Несколько инцидентов произошли на площади Республики и прилегающей к ней улице Сен-Мартен.

Франция, Желтые жилеты
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