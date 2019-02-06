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«Стена» на границе с РФ построена только на 30%

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«Стена» на границе с РФ построена только на 30%

Готовность комплекса пограничных сооружений на российско-украинской границе (т.н. проект «Стена») в настоящее время составляет около 30%, что адекватно его финансированию, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Он осуществляется в соответствии с финансированием. В настоящее время состояние реализации проекта составляет около 30%, что адекватно объемам финансирования», — сказал Слободян в эфире «5 канала».

При этом, по его словам, на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность.

«Например, на участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Там практически нет нарушений государственной границы», — отметил спикер Госпогранслужбы.

Слободян также рассказал детали переноса сроков реализации проекта, отметив, что они зависели от финансирования, при этом реализация проекта никогда не останавливалась.

«Он в процессе все время. Другое дело, что в первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году, но, учитывая финансирование, то есть оно отставало уже с самого начала от запланированного — срок реализации оттянулся до 2020 года. И в прошлом году мы опять вынуждены были инициировать перед Камбином продление срока реализации еще на один год, то есть сейчас крайняя точка реализации этого проекта — 2021 год», — рассказал он.

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Спикер Госпогранслужбы выразил сожаление в связи с тем, что процесс реализации проекта идет «не теми темпами, которыми мы бы хотели».

Госпогранслужба, Стена
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