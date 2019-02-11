Британская киноакадемия назвала лучший фильм года

Премии BAFTA как лучшая лента удостоилась картина мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома». В этой номинации с ней конкурировали такие фильмы, как «Черный клановец», «Зеленая книга», «Фаворитка» и «Звезда родилась».

Лучшим фильмом, по версии Британской академии кино и телеискусства (BAFTA), стала черно-белая мексиканская лента режиссера Альфонсо Куарона «Рома», сообщает Reuters. Церемония вручения наград традиционно прошла в Королевском Альберт-холле в Лондоне.

Ранее эта картина уже получила главный приз Венецианского международного кинофестиваля — «Золотого льва» — и была номинирована на «Оскар» в десяти категориях.

Фильм рассказывает о жизни мексиканской семьи в начале 1970-х годов, судьба которой полностью меняется после расстрела студенческой демонстрации во время католического праздника в Мехико (неофициально это событие, произошедшее в июне 1971 года, получило название «Резня тела Христова»).

Права на распространение ленты принадлежат компании Netflix. Альфонсо Куарон, работая над фильмом, также выступил его оператором, сценаристом и сопродюсером. BAFTA наградила его как лучшего режиссера.

Лучшим британскими фильмом эксперты тем временем сочли «Фаворитку» Йоргоса Лантимоса (картина была произведена при участии сразу трех стран — Ирландии, Великобритании и США). На церемонии, согласно данным на сайте премии, она была номинирована в 12 категориях. По меньшей мере три из них фильм уже получил — жюри также отметило его за лучший дизайн и лучший оригинальный сценарий.

Лауреатом в номинации «Лучший актер», в свою очередь, стал американский артист Рами Малек. Жюри наградило его за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». Премию за лучшую женскую роль эксперты BAFTA присудили Оливии Колман. Она сыграла королеву Анну в картине «Фаворитка».

Награду за лучший адаптированный сценарий получил фильм «Черный клановец» (BlacKkKlansman) Спайка Ли. Лента основана на одноименной книге отставного американского офицера Рона Сталворта.