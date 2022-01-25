Великобритания не собирается отправлять своих солдат воевать в Украину

Отправка Великобританией своих войск в Украину для участия в боевых миссиях представляется маловероятным, заявила во вторник в парламенте глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Как уже говорил министр обороны, маловероятно, что такие обстоятельства будут иметь место», — сказала она, отвечая на вопрос о возможности развертывания британских войск для участия в боевых операциях в Украине.

При этом она заверила, что Лондон упорно работает над получением Украиной оборонительных средств и над тренировкой украинских военных. Министр напомнила, что Британия обучила 20 тыс. человек соответствующего персонала в Украине.

Она добавила, что Лондон побуждает своих союзников также предпринимать шаги для укрепления обороны Украины. По ее словам, Британия играет ведущую роль в реагировании на ситуацию вокруг Украины.