МИД Британии анонсировал законопроект об ужесточении санкций против РФ

Правительство Соединенного Королевства готовится представить новый законопроект с целью ужесточения антироссийских санкций. Об этом заявила в среду в эфире телеканала Sky News глава британского МИД Лиз Трасс.

«Мы предложим новый законопроект для ужесточения нашего режима санкций, чтобы мы смогли нацелиться на большее число компаний и физических лиц в России. Мы представим его в течение ближайших дней», — отметила она.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Лондон возможность введения ограничительных мер в отношении президента РФ Владимира Путина в случае эскалации ситуации в Украине, Трасс сказала: «Мы ничего не исключаем».