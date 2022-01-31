СМИ узнали о планах Лондона заморозить активы российских энергокомпаний

Великобритания может ввести санкции против российских энергетических компаний в случае вторжения в Украину, сообщили источники The Times в правительстве королевства.
Ограничения могут коснуться и других секторов экономики, пишет газета. Власти Великобритании готовят план, согласно которому будут заморожены активы людей и организаций, обладающих «стратегической значимостью» для России. Лицам, которые попадут в список, будет запрещен въезд на территорию Британии.
Ранее в эфире Sky News глава МИД Элизабет Трасс рассказала, что в соответствии с готовящимся проектом ужесточения санкций собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована. Законопроект, по ее словам, позволит Британии бить по более широкому спектру целей. Нынешнее законодательство страны позволяет вводить санкции только против людей и организаций, непосредственно связанных с ситуацией вокруг Украины, а новый документ позволит распространить ограничения на любые компании, «интересные Кремлю».
У предприятий и людей, которые служат опорой российского государства и на которых нацелен законопроект, не получится спрятаться, подчеркнула министр.
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