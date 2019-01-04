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Партия «НАШИ» подала в суд на ЦИК за закрытие избирательных участков в РФ

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Партия «НАШИ» подала в суд на ЦИК за закрытие избирательных участков в РФ

Партия «НАШИ» подала в суд на Центризбирком за закрытие пяти избирательных участков на территории Российской Федерации. Соответствующий иск, как сообщил лидер политсилы Евгений Мураев, был зарегистрирован Шестым апелляционным административным судом 4 января. Как говорится в документе, опубликованном на официальном сайте партии, у ЦИК для подобных решений не было законных оснований, но в результате его действий миллионы украинцев, находящихся на заработках в РФ, не смогут проголосовать на выборах президента.

«Заграничный избирательный округ включает в себя все избирательные участки в других странах, действующие на постоянной основе при дипломатических учреждениях Украины, На территории России, несмотря на пятилетние мантры о войне, ни одно украинское дипучреждение закрыто не было. „Ликвидированные“ участки находятся в здании нашего главного посольства в Москва, в Генконсульствах Украины в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, в консульствах Украины в Екатеринбурге и Новосибирске. Пока все указанные учреждения работают, избирательные участки находятся в них законно, оправданно и целесообразно, ведь по словам того же Климкина, в Российской Федерации находится около 2,5 миллионов избирателей», — подчеркнул Мураев.

Как отмечает истец, в нарушение Закона Украины «О Центральной избирательной комиссии» решение ЦИК не опирается ни какие-либо факты, ни на судебные решения, в то время, как отсылка к представлению МИД не может быть таким основанием, поскольку оно не обязательно к исполнению для Центризбиркома.

Мураев также отметил, что решение нарушает международные нормы и принципы в области избирательных и политических прав, в частности, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Международный пакта о гражданских и политических правах. Народный депутат призвал «все политические партии, заинтересованные в сохранении Украины как правового государства», присоединиться к требованию партии «НАШИ» и отстоять право украинцев за рубежом на свободное волеизъявление.

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«Желание изобразить нечто иное — обычная трусость и жульничество, попытка лишить конституционного права голоса граждан Украины, вынужденных оставить свои дома и уехать на заработки по вине именно этой власти», — заявил политик и призвал не сократить, а увеличить количество избирательных участков за рубежом.

ЦИК, Евгений Мураев, Выборы-2019, Наши
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Пятница, 4 января 2019
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