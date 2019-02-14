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Прокуратура рассказала, как именно Мангер расплатился за нападение на Гандзюк

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Прокуратура рассказала, как именно Мангер расплатился за нападение на Гандзюк

Прокуратура утверждает, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заплатил за убийство Екатерины Ганзюк, в частности, базой отдыха, которую сдает в аренду его юрист. Об этом во время заседания суда в четверг сообщили представители обвинения.

Речь идет о базе отдыха в городе Лазурном. Ранее журналисты сообщали, что юрист Андрей Мурашкин сдал ее подозреваемому Алексею «Москалу» Левину, который скрывается за рубежом.

Договор был подписан за неделю до нападения на активистку.

«Установлено, что Мангер дал указание Мурашкину передать базу отдыха Левину как часть оплаты за организацию убийства Гандзюк», — заявила прокурор.

Она отметила, что база отдыха, «которая состоит из отеля и 57 номеров, собственным пляжем, и сутки проживания в котором достигают более 2 тысяч гривен», передали Левину за «символическую стоимость в размере 500 гривен в месяц договорным сроком на 7 лет».

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Сам Мурашкин, который также защищает Мангера в суде, назвал обвинения ложью. По словам юриста, комплекс передали его фирме для управления из-за того, что сейчас относительно базы отдыха продолжаются суды и конфликты между бывшими и нынешними владельцами.

Мурашкин уверяет, что перед отпуском решил «защитить имущество» от «атак» и «захватов».

«Я решил его защитить именно таким образом, а именно передать его в аренду», — отметил юрист.

По его словам, база фактически так и не была передана Левину.

Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер
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Четверг, 14 февраля 2019
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