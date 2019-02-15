За Мангера внесли залог и он выйдет на свободу

За главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, внесли залог в размере почти 2,5 млн. гривен.

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Дмитрий Ильченко.

Он отметил, что заплатил за подзащитного лично.

«Если бы я принял помощь от всех, кто пожелал помочь Владиславу Мангеру, то мы бы уже собрали более чем 2 миллиона долларов», — утверждает защитник.

По словам адвоката, пока Мангер еще находится в СИЗО Службы безопасности и у защиты есть информация, что его направили на допрос, хотя адвокатам об этом не сообщали.