Подореваемый в организации убийства Гандзюк Мангер вышел из СИЗО

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО. Об этом сообщает «Громадське» в Twitter.

«Скажу только одно: нужно продолжать сотрудничать со следствием для того, чтобы найти реальных преступников. Я полностью готов помогать и работать сколько это будет нужно следствию», — сказал он в комментарии журналистам.

При этом он не ответил на вопрос об источнике 2,5 млн грн, внесенных его адвокатом в качестве залога.

Напомним, что ранее его адвокат внес залог.