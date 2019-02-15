Подореваемый в организации убийства Гандзюк Мангер вышел из СИЗО

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО. Об этом сообщает «Громадське» в Twitter.
«Скажу только одно: нужно продолжать сотрудничать со следствием для того, чтобы найти реальных преступников. Я полностью готов помогать и работать сколько это будет нужно следствию», — сказал он в комментарии журналистам.
При этом он не ответил на вопрос об источнике 2,5 млн грн, внесенных его адвокатом в качестве залога.
Напомним, что ранее его адвокат внес залог.
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