Британские пользователи Facebook подали на компанию Meta иск на £2,3 млрд фунтов

Американская компания Meta в Великобритании получила коллективный иск на £2,3 млрд из-за обвинений в адрес принадлежащей ей платформы Facebook об использовании личных данных пользователей. Об этом в пятницу сообщила газета The Guardian.
«Meta эксплуатирует пользователей, забирая их личные данные и не выплачивая им должной компенсации за это, — приводит издание слова эксперта по правовым вопросам доктора Лизы Ловдал Гормсен, подавшей иск на компанию. — Я не думаю, что пользователи в полной мере осознают, насколько несправедливо это соглашение с компанией, когда они принимают его условия».
В ходатайстве утверждается, что Meta нарушила британский закон «О конкуренции» 1998 года. В иске указывается, что компания предоставляет бесплатный доступ к своей соцсети и передает за это личные данные пользователей рекламодателям, получая за этот счет большую часть своих доходов.
«Люди получают доступ к нашей соцсети бесплатно. ...они сами контролируют то, какой информацией они делятся на платформах Meta и с кем», — прокомментировал поданное заявление представитель Meta.
Газета уточняет, что в рамках иска рассматривается период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2019 года. В случае успеха дела размер компенсации на одного пользователя будет устанавливаться судом. Сумма в £2,3 млрд была определена как оценка ущерба, причиненного пользователям. Как пишет The Guardian, рассмотрение дела может занять до года.
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