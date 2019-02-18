Порошенко посчитал количество приходов, которые перешли в ПЦУ

После получения Томоса об автокефалии к Православной церкви Украины (ПЦУ) присоединились 320 приходов, сообщил президент Украины Петр Порошенко.
«После этого (получения Томоса об автокефалии — Ред.) уже 320 приходов присоединились к нашей Церкви. Пять из них — на Франковщине, на Прикарпатье. Приходы и общины. ... Очень важно, что никто никого не заставляет», — сказал глава государства во время посещения Манявского скита в рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, сообщает пресс-служба президента.
По его словам, Москва ждала, что после этого в Украине начнет «литься кровь», будут происходить штурмы храмов и захват монастырей. «Не дождались. Ведь наша Церковь идет с верой и любовью», — сказал Порошенко.
Отметим, что сегодня епископ Барышевский Украинской православной церкви (Московского патриархата) Виктор (Коцаба) обратился к официальным представителям Организации Объединенных Наций, Европейского союза и ОБСЕ, заявив о фактах массовых нарушений прав человека в Украине и реальной угрозе эскалации религиозных конфликтов.
В то же время глава СБУ заявил, что нападения на культовые сооружения в Украине организованы с территории оккупированного Донбасса, планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовываются с ФСБ Российской Федерации.
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