В результате пожара в жилом доме в столице Бангладеш погибли более 80 человек

Число людей, погибших в результате пожара, который произошел в четырехэтажном жилом доме в столице Бангладеш — городе Дакка — увеличилось до 81. Об этом в четверг сообщила газета The Bangladesh Observer.

Ранее сообщалось о 69 погибших.

Согласно информации агентства Reuters, по меньшей мере 50 человек были госпитализированы. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.

Жилое здание загорелось 20 февраля около 22:30 по местному времени (18:30 по Киеву). Затем огонь перекинулся на еще четыре сооружения. По информации СМИ, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

Причем здание, в котором начался пожар, также использовали для склада химикатов.