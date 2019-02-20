На презентации в Сан-Франциско компания Samsung представила Galaxy Fold – смартфон со складным экраном.

Размер внешнего дисплея — 4,6 дюйма. Внутри установлен дисплей Infinity Flex размером 7,3 дюйма и разрешением 2152×1536 пикселей, который позволяет превратить его в небольшой планшет, просто раскрыв аппарат как книгу. Оба экрана имеют одинаковую плотность – 420 точек на дюйм.

По данным СМИ, у Galaxy Fold 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. В смартфоне установлена система питания с двумя аккумуляторами общей ёмкостью 4380 мА*ч.

Аппарат оснащён шестью камерами, три из которых находятся сзади, две — на внутренней стороне и одна — на лицевой.

Galaxy Fold поступит в продажу 26 апреля. Смартфон будет доступен в версиях LTE и 5G. Его стоимость стартует от $1980. Отмечается, смартфон выпустят ограниченным тиражом, а купить его можно будет только в десяти странах.