Эксперт о результатах подписания СА: Будем экспортировать орехи и рабочую силу

Подписывая Соглашение об Ассоциации с Украиной, Европейский Союз не ставил целью развивать в стране какое-либо производство. Об этом заявил эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в программе Дмитрия Джангирова «Работа над ошибками».

«Европа подписывала СА, не ставив для себя задач развивать здесь (в Украине, — Ред.) какое-то технологичное производство. Более того, есть нехорошее подозрение, что остатки производств, которые могли создать конкуренцию европейским, например, „Турбоатом“ и турбины Siemens (уничтожить, — ред.). Ну, зачем он нужен?» — сказал он.

Или, как вариант, купить предприятие и наладить сборку своего «добра», добавил эксперт.

Марунич отметил, что правительство Украины сильно гордится ростом экспорта в Европу.

«Так он в целом упал в два раза, а потом доли перераспределились. И что в этом хорошего? Мед, по которому выбираем квоту за месяц, орехи. Мы структурно поменяли экспорт. Можно ли считать это достаточным, рациональным изменением? Я думаю, что нет», — заявил эксперт, подчеркнув, что Европе другого и не нужно.

«Майдан может производить только продукт внутреннего потребления. Ничего конкурентоспособного, чтобы как-то позиции нашей страны улучшить на европейском и мировых рынках, он не создал», — сказал Марунич.

Следовательно, по его мнению, неплохо было бы спросить у людей, которые подписали Соглашение об Ассоциации и привлечь к ответственности.

«Поэтому вот такая у нас ситуация — будем экспортировать орехи и рабочую силу», — резюмировал эксперт.

Напомним, Украина подписала экономическую часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в июне 2014 года. Политическую часть ассоциации Украина и ЕС подписали в марте того же года.