На Совете ассоциации Украина-ЕС 11 февраля могут подписать четыре соглашения

Четыре соглашения могут быть подписаны на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС 11 февраля, в том числе соглашения о совместном авиационном пространстве и об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (т.н. «промышленный безвиз», АСAА), сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
«Что касается соглашений. Я уже говорил о возможном подписании АСAА, говорил о возможном подписании совместного авиационного пространства. Есть еще довольно серьезная возможность подписать Соглашение Interbus о распространении полномочий и перевозок в европейском пространстве, а также новые правила Пан-Евро-Мед (о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения — Ред.) могут быть расширены во время заседания совета», — сказал он на онлайн-брифинге в рамках конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.
Точицкий отметил, что заседание Совета будет довольно насыщенным не только в вопросе возможного подписания соглашений. «Мы должны довольно основательно обменяться мнениями о тех приложениях, тех регуляциях, которые могут быть пересмотрены в торговой сфере... Кроме этого, мы должны будем оценить и уровень нашего выполнения Соглашения об ассоциации. То есть 11 февраля полдня будут довольно насыщенными как для главы правительства, так и его команды, которая прибудет с ним сюда для переговоров», — добавил посол.
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