Дело «Роттердам+» не имеет судебной перспективы, его используют как инструмент политического давления, - Марунич

Дело НАБУ по «Роттердам+» используется Коломойским как инструмент политического давления, оно не имеет судебной перспективы. Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в комментарии журналисту.

«Если НАБУ пойдет в суд с такой доказательной базой, которая сейчас появляется в открытых источниках, то я очень сильно сомневаюсь, что там будет какой-то позитивный для НАБУ итог. Скорее всего, закончится ничем», — заявил Марунич.

Эксперт полагает, что дело «Роттердам+» — инструмент политического давления, который использует Игорь Коломойский, пытаясь добиться преференций для своего бизнеса.

«Но это будет фактором политического давления одних финансово-промышленных групп на другие, используя, в том числе свои лоббистские, повысившиеся лоббистские возможности. Понятно, что господин Коломойский, который не был заинтересован в повышении цен на электрическую энергию, конечно же, он будет давить. А поскольку его представительство во власти существенно увеличилось на протяжении последних полугода, то такой шанс он не упустит», — считает Марунич.

Напомним, ранее энергоэксперты заявили, что дело НАБУ по «Роттердам+» основано на непонимании антикоррупционными детективами экономических законов и не имеет судебной перспективы. А также подчеркнули, что введение формульного ценообразования было экономически обоснованно в условиях дефицита в Украине угля.

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк считает, что бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял существенную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому теперь мстит тем, кто ввел в действие формулу «Роттердам+». Вовк также утверждает, что дело НАБУ по «Роттердам+» необоснованно и политически мотивировано.