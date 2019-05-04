Глава Нацсовета по ТВ подал в отставку

Председатель Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Об этом Артеменко сообщил в своем заявлении, обнародованном на сайте Нацсовета.

Он назвал две причины — усталость от постоянного стресса и предложение другой работы.

«Срок моих полномочий как члена Национального Совета, истекает в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности. Причины две. Во-первых, простая человеческая усталость — в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу», — сообщил Артеменко.