В Украине впервые передали в суд дело за съемку в кинотеатре

Впервые в Украине в суд направлено уголовное дело за незаконную съемку премьерных показов фильмов в кинотеатрах и продажу их пиратским ресурсам. Об этом сообщает киберполиция Украины по итогам операции «Пираты».
«В течение операции в суд впервые было направлено дело в отношении молодого человека, который снимал премьерные показы кинофильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения на пиратских сайтах», — говорится в сообщении.
Дело квалифицированно по ч. 1 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса. Жителю Кривого Рога, которому оно инкриминируется, грозит до двух лет тюремного заключения.
Операция «Пираты» началась 8 апреля. В ее ходе пресечена деятельность более 30 пиратских онлайн-кинотеатров.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016