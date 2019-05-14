В Украине впервые передали в суд дело за съемку в кинотеатре

Впервые в Украине в суд направлено уголовное дело за незаконную съемку премьерных показов фильмов в кинотеатрах и продажу их пиратским ресурсам. Об этом сообщает киберполиция Украины по итогам операции «Пираты».

«В течение операции в суд впервые было направлено дело в отношении молодого человека, который снимал премьерные показы кинофильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения на пиратских сайтах», — говорится в сообщении.

Дело квалифицированно по ч. 1 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса. Жителю Кривого Рога, которому оно инкриминируется, грозит до двух лет тюремного заключения.

Операция «Пираты» началась 8 апреля. В ее ходе пресечена деятельность более 30 пиратских онлайн-кинотеатров.