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ЦИК объявила о старте с 24 мая кампании по досрочным выборам в Раду

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ЦИК объявила о старте с 24 мая кампании по досрочным выборам в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.

«Избирательная кампания начинается на следующий день после опубликования соответствующего указа президента страны. Указ опубликован сегодня. Значит кампания начинается 24 мая», — сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге в Киеве.

По ее словам, ЦИК готов «реализовать установленные законом функции по проведению внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019 года». Вместе с тем она отметила, что действующий закон «О выборах народных депутатов Украины» содержит устаревшие положения, которые не соответствуют другим действующим законам страны. В частности, речь идет о праве голосовать гражданам без прописки. На минувших президентских выборах это привело к тому, что порядка 2 млн внутренне перемещенных лиц не смогли принять участие в голосовании.

Слипачук также напомнила о неурегулированности положений закона относительно прав голосования военнослужащих, участвующих в операции на Донбассе, и представления деклараций о доходах.

Комментируя обвинения ряда депутатов Верховной Рады в незаконности решения президента Владимира Зеленского распустить парламент, Слипачук отметила, что у ЦИК, «в соответствии с действующим законодательством, нет никаких оснований, чтобы остановить подготовку к проведению выборов».

Слипачук еще раз напомнила, что Центральная избирательная комиссия действует исключительно в рамках полномочий, определенных конституцией, она не имеет права определять законность указов президента и лишена возможности обращения в Конституционный суд.

Глава ЦИК выразила надежду, что новый президент, получивший большой кредит доверия со стороны народа, будет настоящим гарантом конституции.

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«Учитывая запрос общества на обновление парламента, президент безусловно имеет право на его реализацию, — считает глава ЦИК, — Но методы и способы реализации этого запроса должны находиться строго в правовых рамках».

Напомним, что президент Владимир Зеленский на следующий день после своей инаугурации 20 мая на пост президента издал указ о роспуске Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. Он был опубликован сегодня и вступил в силу.

ЦИК, досрочные выборы
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