Документацию округа №50 в Покровске привезут в Киев члены ЦИК на авиации МВД

Авиация МВД Украины доставила членов Центральной избирательной комиссии к проблемному избирательному округу № 50 в Покровском Донецкой области, сообщил департамент коммуникации МВД.
Накануне ЦИК установила бездействие окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 50.
Как отмечает МВД, было принято решение переместить избирательную документацию из проблемного округа с помощью авиации МВД.
Кроме того, охранять документы будут полицейское спецподразделение.
Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко пояснил, что 5 августа — это последний срок установления результатов выборов. «Ситуация для Центральной избирательной комиссии достаточно нетипичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижения членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата в Покровск. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов», — сказал он.
Как сообщалось, накануне ЦИК установила бездействие окружной избирательной комиссии одномандатного избирательно округа № 50 по нетранспортировке в ЦИК протокола об итогах голосования с пометкой «Уточненный» и другой избирательной документации.
Окружная избирательная комиссия также не провела повторный подсчет голосов на избирательных участках 141065, 140756, 140787 этого округа во исполнение решений судов.
ЦИК определила, что полномочия ОИК № 50 по установлению итогов голосования в одномандатном избирательном округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 осуществляет Центральная избирательная комиссия.
По факту невыполнения членами ОИК № 50 решение суда Покровским отделом полиции ГУНП в Донецкой области в единый реестр досудебных расследований внесены сведения о событии с признаками уголовного преступления предусмотренного ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.
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